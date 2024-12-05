"Жирона" вилетіла з Кубка Іспанії у серії пенальті від команди з польовим гравцем у воротах (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вилетіла з Кубка Іспанії, зазнавши сенсаційної поразки від клубу четвертого дивізіону "Логроньєса".

В основний і додатковий час команди голів не забили (0:0), відтак переможця визначала серія пенальті.

Ще в першому екстратаймі через травму поле залишив голкіпер "Логроньєса" Енріке Ройо. Оскільки замін у господарів вже не залишилося, то у ворота довелося стати 19-річному захиснику Полу Арнау, який у підсумку став героєм матчу.

У серії пенальті Арнау відбив удар Абеля Руїса. Крім того, вирішальний 11-метровий у "Жирони" не забив Крістіан Стуані, влучивши у поперечину.

Таким чином, "Логроньєс" виграв серію пенальті з рахунком 4:3 та вийшов до 1/16 фіналу Кубка Іспанії, тоді як "Жирона" завершила свої виступи в цьому турнірі.

Зазначимо, що Циганков пропустив цей матч через травму. Очікується, що 27-річний українець не зможе вийти на поле до кінця 2024 року.

Огляд матчу "Логроньєс" – "Жирона"

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