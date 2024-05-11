"Жирона" з асистами Циганкова і Довбика драматично втратила перемогу над "Алавесом" у Ла Лізі (відео)

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зіграла внічию з "Алавесом" у стартовому матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги – 2:2 .

Каталонці вийшли вперед уже на четвертій хвилині поєдинку – Ерік Гарсія ударом головою замкнув подачу Циганкова з кутового.

Для Віктора це п’ята результативна передача у поточному розіграші чемпіонату Іспанії.

На 12-й хвилині господарі відігралися – голом відзначився Йон Гуріді.

Проте перед перервою "біло-червоні" знову повели в рахунку. На 44-й хвилині Янгель Еррера з меж штрафного потужно пробив у праву "дев'ятку" після ефектного пасу п'ятою від Довбика.

Це сьомий асист Артема цього сезону Примери. Також у його активі 20 голів. Він продовжує лідирувати у бомбардирських перегонах Ла Ліги, випереджаючи на два забиті м'ячі півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема.

Однак втримати перемогу підопічні Мічела не зуміли. У компенсований до другого тайму час, на 90+9-й хвилині, Гуріді оформив дубль і врятував "Алавес" від поразки.

Огляд матчу "Алавес" – "Жирона"

"Жирона" (75 очок) залишилася на другому місці Ла Ліги, але за підсумками цього туру ризикує опуститися на третю позицію, якщо "Барселона" (73 бали) переможе 13 травня "Реал Сосьєдад".

"Алавес" перебуває на 11-й сходинці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 42 залікові пункти.

У наступному турі "Жирона" 14 травня прийме "Вільярреал". Того ж дня "Алавес" на виїзді зіграє проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна, який достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул.

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