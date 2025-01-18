"Жирона" з асистом Циганкова програла "Севільї" в матчі Ла Ліги (відео)

"Жирона" на своєму полі поступилася "Севільї" в матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершилася з рахунком 1:2 .

Уже на третій хвилині поєдинку "нервіонці" могли відкривати рахунок, але Ісаак Ромеро не реалізував пенальті.

На 36-й хвилині підопічні Мічела вийшли уперед – Арнау Мартінес ударом головою замкнув подачу українського півзахисника Віктора Циганкова до карного майданчика гостей після розіграшу кутового.

Для Циганкова це був 12-й матч за "Жирону" в усіх турнірах цього сезону. В активі українця тепер один гол і 2 асисти.

На перерву каталонський клуб вирушив у ролі лідера, однак у другому таймі "Севілья" змогла оформити камбек. На 59-й хвилині рахунок зрівняв Сауль Ньїгес, а на 88-й він же зробив результативну передачу, яку в переможний гол перетворив Доді Лукебакіо.

Огляд матчу "Жирона" – "Севілья"

Після цієї поразки "Жирона" з 28 очками залишилася на восьмому місці в Ла Лізі. "Севілья" (26 пунктів) піднялася на 9-ту позицію.

У наступному турі команда Циганкова 26 січня у гостях зіграє з "Райо Вальєкано". Днем раніше "Севілья" прийме "Еспаньйол".

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