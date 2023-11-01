"Жирона" з асистом Довбика на останніх секундах видряпала путівку до наступного раунду Кубка Іспанії (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

У матчі 1/64 фіналу "біло-червоні" не без проблем обіграли клуб "Сан-Роке" з четвертого дивізіону країни. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

У стартовому складі каталонців вперше після відновлення від травми вийшов Циганков, який провів повний матч. А ось Довбик розпочав зустріч на лавці для запасних і з'явився на полі тільки на 75-й хвилині.

"Жирона" вийшла вперед на старті другого тайму – Валері забив гол після передачі Арнау Мартінеса. Проте вже за три хвилини господарі поля відповіли зусиллями Мохамеда Міззіана.

Нічийний рахунок тримався на табло аж до компенсованого часу. І все ж, на 90+8-й хвилині підопічні Мічела вирвали перемогу – Савіо на своїй половині поля отримав м'яч від Довбика, виконав сольний прохід до чужого штрафного та влучно пробив низом у дальній кут.

Огляд матчу

Наступний матч "Жирона" зіграє 4 листопада, коли в рамках 12-го туру Ла Ліги прийме "Осасуну".

Наразі команда Циганкова та Довбика з 28 очками посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись лідеру мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками.

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