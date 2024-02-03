"Жирона" з Циганковим, але без Довбика втратила очки та не зуміла повернутися на вершину Ла Ліги

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграла внічию з "Реалом Сосьєдад" у домашньому матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 0:0 .

У першому таймі підопічні Мічела на 24-й хвилині відправили м'яч у ворота басків, але гол Янгеля Еррери було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) – арбітри зафіксували офсайд у Савіо під час передачі Порту.

Незважаючи на старання обох клубів, голів у цьому поєдинку фанати так і не побачили.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та відіграв 80 хвилин, після чого його замінив Валері.

А ось Довбик не потрапив до заявки на цей матч через травму. За інформацією Mundo Deportivo, 26-річний форвард на тренуванні пошкодив меніск і ризикує не зіграти до кінця сезону.

Однак сам Артем у коментарі Tribuna.com спростував ці чутки: "Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. За розриву меніска повертаються за місяць, тому пишуть неправду", – зазначив Довбик.

Після цього поєдинку "Жирона" (56 очок) залишилася на другому місці в Ла Лізі. Команда Довбика і Циганкова на один бал відстає від мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна, який має матч у запасі. "Реал Сосьєдад" (37 пунктів) посідає шосту позицію.

У наступному турі "Жирона" 10 лютого на виїзді зіграє проти мадридського "Реала". Того ж дня "Реал Сосьєдад" прийме "Осасуну".

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