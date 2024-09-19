"Жирона" з Циганковим на останніх хвилинах поступилася ПСЖ в дебютному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Іспанська "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зазнала поразки від французького ПСЖ у гостьовому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі парижани забили на 90-й хвилині. Воротар гостей Паула Гассаніга, який до цього неодноразово виручив свою команду, припустився грубої помилки і після прострілу Нуну Мендеша у простій ситуації пропустив м'яч поміж ніг.

Циганков вийшов у стартовому складі каталонського клубу та відіграв 88 хвилин, після чого був замінений на Алехандро Франсеса.

Зазначимо, що для "Жирони" це був перший в історії матч у Лізі чемпіонів.

Огляд матчу ПСЖ – "Жирона"

У другому турі найпрестижнішого євротурніру команда Циганкова 2 жовтня прийме нідерландський "Феєнорд", а підопічні Луїса Енріке днем раніше зіграють у гостях з лондонським "Арсеналом".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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