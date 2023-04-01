"Жирона" з Циганковим на останніх хвилинах видряпала перемогу в каталонському дербі (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова перемогла "Еспаньйол" у домашньому матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги – 2:1 .

У першому таймі не було забитих м'ячів, а після перерви господарі повели в рахунку зусиллями Арнау Мартінеса.

На 74-й хвилині "папуги" відігралися – відзначився Мартін Брейтвейт.

Через десять хвилин "Еспаньйол" залишився у меншості – пряму червону картку отримав Серхі Гомес.

Жирондинці скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу. На 88-й хвилині Крістіан Стуані реалізував пенальті.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі весь матч. Цього разу українець не відзначився результативними діями. На його рахунку три голи і три асисти у 8 поєдинках Примери.

Огляд матчу

"Жирона" (34 очки) піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Еспаньйол" (27 балів) залишився на 17-й позиції.

У наступному турі команда Циганкова 10 квітня на виїзді зіграє ще одне каталонське дербі – тепер вже проти "Барселони". "Папуги" 8 квітня приймуть "Атлетик" Більбао.

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