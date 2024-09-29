"Жирона" з Циганковим не втримала перемогу над "Сельтою" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Безвиграшна серія "жиронців" у Примері подовжилася до чотирьох поєдинків.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в гостях зіграла внічию проти "Сельти" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у місті Віго завершився з рахунком 1:1 .

Підопічні Мічела відкрили рахунок наприкінці першого тайму – гол забив Янгель Еррера. Асистом відзначився Дейлі Блінд.

Однак втримати перемогу каталонці не зуміли. У другому таймі господарі відігралися та уникнули поразки – на 81-й хвилині Яго Аспас завдав результативного удару після передачі Вілліота Сведберга.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та відіграв весь матч.

Огляд матчу "Сельта" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Таким чином, безвиграшна серія "жиронців" у чемпіонаті Іспанії подовжилася до чотирьох поєдинків.

Після цього матчу "Жирона" з 9 очками посідає 12-те місце в Примері. "Сельта" з 10 балами розташовується на дев'ятій сходинці.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова 6 жовтня прийме "Атлетик" Більбао, а "Сельта" днем раніше на виїзді зіграє з "Лас-Пальмасом".

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