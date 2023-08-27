"Жирона" з Циганковим обіграла "Севілью" в Ла Лізі – Довбик не влучив у порожні ворота (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді перемогла "Севілью" в рамках 3-го туру іспанської Ла Ліги – 1:2 .

"Нервіонці" відкрили рахунок на 16-й хвилині – відзначився Янгель Еррера.

Наприкінці першого тайму гості відігралися – влучного удару завдав Неманья Гудель.

На старті другої половини зустрічі "Жирона" забила гол, який у підсумку став переможним. Його автором на 56-й хвилині став Алейкс Гарсія.

Додамо, що "Севілья" була близькою до того, щоб зрівняти рахунок, але гол Івана Ракітіча на 61-й хвилині скасували через офсайд.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі 79 хвилин. Довбик з'явився на полі на 63-й хвилині. Наприкінці поєдинку український форвард мав чудову можливість забити, але з близької відстані не влучив у порожні ворота.

Огляд матчу

Таким чином, "Жирона" здобула другу перемогу поспіль у чемпіонаті Іспанії та з 7 очками піднялася на другу позицію в турнірній таблиці. "Севілья" перебуває на останній сходинці, не набравши жодного очка.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова та Довбика 3 вересня прийме "Лас-Пальмас", а "Севілья" того ж дня на виїзді зіграє з "Атлетіко".

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