"Жирона" з Циганковим розгромно програла "Атлетіко" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Перший поєдинок Віктора цього сезону закінчився для його команди "сухою" поразкою.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді розгромно поступилася "Атлетіко" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 3:0 .

"Матрацники" відкрили рахунок перед перервою. Голкіпер каталонців Пауло Гассаніга зіграв руками за межами власного карного майданчика – арбітр призначив штрафний удар і показав йому жовту картку. За таку необачність гостей одразу ж покарав Антуан Грізманн, зі стандарту точно пробивши у воротарський кут.

Після перерви команда Дієго Сімеоне подвоїла свою перевагу в рахунку – на 48-й хвилині Маркос Льоренте відзначився голом, а Грізманн заніс до свого активу результативну передачу.

Наприкінці гри "Атлетіко" зробив рахунок розгромним. У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Коке забив після передачі Льоренте.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі 68 хвилин, після чого його замінили. Для українця це був перший офіційний матч цього сезону, він пропустив поєдинок стартового туру Ла Ліги з "Бетісом" (1:1) через вірусне захворювання.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Жирона"

"Жирона" з одним очком після двох турів посідає 18-те місце в Примері. "Атлетіко" з 4 балами піднявся на третю позицію.

У наступному турі Ла Ліги підопічні Мічела 29 серпня приймуть "Осасуну", а "матрацники" днем раніше вдома зіграють проти "Еспаньйола".

Читайте також:

"Рома" з Довбиком зазнала сенсаційної поразки в матчі чемпіонату Італії (відео)

"Реал" здобув розгромну перемогу в матчі Ла Ліги – 18-річний новачок дебютував голом (відео)

"Барселона" вирвала перемогу над "Атлетиком" у важкому матчі чемпіонату Іспанії (відео)