"Жирона" з Циганковим розгромно програла "Атлетику" в матчі Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела тричі пропустили від басків, не зумівши забити у відповідь.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зазнала виїзної поразки від "Атлетика" Більбао в матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершилася з рахунком 3:0 .

Головним героєм зустрічі став півзахисник басків Оян Сансет, який оформив хет-трик. На 42-й хвилині 24-річний іспанець реалізував пенальті, а потім відзначився з гри на 45+1-й і 79-й хвилинах.

Циганков вийшов у стартовому складі каталонського клубу та відіграв 67 хвилин, не відзначившись результативними діями.

Огляд матчу "Атлетик" – "Жирона"

Після цієї поразки "Жирона" з 31 очком залишається на сьомому місці в таблиці Примери. "Атлетик" з 44 пунктами закріпився на четвертій сходинці.

У наступному турі підопічні Мічела 14 лютого приймуть "Хетафе", а команда Ернесто Вальверде 16 лютого у гостях позмагається з "Еспаньйолом".

Читайте також:

Реал Мадрид – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

"Борнмут" із Забарним обіграв "Евертон" без Миколенка та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії

"Манчестер Сіті" насилу здолав клуб третього дивізіону та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)