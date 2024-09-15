"Жирона" з Циганковим розгромно програла "Барселоні" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома розгромно програла "Барселоні" в центральному поєдинку 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Каталонське дербі завершилося з рахунком 1:4 .

У першому таймі дубль оформив 17-річний Ламін Ямаль, відзначившись на 30-й і 37-й хвилинах.

На початку другої половини протистояння підопічні Гансі Фліка зробили рахунок розгромним – точного удару завдав Дані Ольмо.

Цим усе не обмежилося. На 64-й хвилині Педрі збільшив перевагу "синьо-гранатових" до чотирьох м'ячів.

На 80-й хвилині господарі забили гол престижу – автором результативного удару став Крістіан Стуані.

Додамо, що завершувала матч "Барселона" в меншості – на 86-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Ферран Торрес.

Огляд матчу "Жирона" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Здобувши п'яту поспіль перемогу на старті нового сезону Примери, "блаугранас" з 15 очками очолюють турнірну таблицю. "Жирона" (7 балів) посідає сьому позицію.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 22 вересня на виїзді зіграють проти "Вільярреала". Днем раніше підопічні Мічела у гостях позмагаються з "Валенсією".

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