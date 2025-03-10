"Жирона" з Циганковим уникла поразки, але подовжила свою безвиграшну серію в Ла Лізі (відео)

Підопічні Мічела не знають смаку перемог уже п'ять поспіль матчів у чемпіонаті Іспанії.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграла внічию з "Еспаньйолом" у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні RCDE у Барселоні завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі "папуги" відкрили рахунок – на 49-й хвилині відзначився Хофре.

Наприкінці матчу підопічні Мічела зуміла врятуватися від поразки – на 86-й хвилині пенальті реалізував Крістіан Стуані.

Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч. Цього сезону 27-річний українець провів 16 поєдинків у Примері, забив 2 голи та зробив 4 асисти.

Огляд матчу "Еспаньйол" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

"Жирона" подовжила свою безвиграшну серію у чемпіонаті Іспанії до п'яти матчів поспіль. Наразі команда Циганкова посідає 13-те місце у таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 33 очки. "Еспаньйол" з 28 балами перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі "Жирона" прийме "Валенсію", а "Еспаньйол" на виїзді позмагається з "Мальоркою". Обидва матчі відбудуться 15 березня.

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