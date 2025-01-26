"Жирона" з Циганковим за три хвилини програла конкуренту в боротьбі за єврокубки (відео)

Український півзахисник вийшов на заміну на 79-й хвилині.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зазнала поразки від "Райо Вальєкано" в гостьовому матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді завершилася з рахунком 2:1 .

Каталонський клуб відкрив рахунок на 58-й хвилині зусиллями Браяна Хіля.

Однак втримати перемогу підопічні Мічела не зуміли. Героєм поєдинку став Ренді Нтека, який оформив дубль, забивши на 80-й і 83-й хвилинах.

Циганков розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 79-й хвилині. Результативними діями українець не відзначився.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Жирона"

Після цієї поразки "Жирона" (28 очок) посідає дев'яту позицію в Ла Лізі. "Райо Вальєкано" з 29 балами вийшов на сьоме місце.

У наступному турі "Жирона" 3 лютого прийме "Лас-Пальмас", а "Райо Вальєкано" 31 січня на виїзді позмагається з "Леганесом".

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