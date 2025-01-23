"Жирона" з Циганковим зазнала поразки від "Мілана" в Лізі чемпіонів (відео)

Підопічні Мічела остаточно втратили шанси на вихід до плейоф.

"Жирона" мінімально поступилася "Мілану" в гостьовому матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:0

Єдиний гол у цій зустрічі "россонері" забили на 37-й хвилині – Рафаель Леау відзначився після передачі Ісмаеля Беннасера.

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков вийшов на поле у ​​стартовому складі та був замінений на 72-й хвилині.

Огляд матчу "Мілан" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Мілан" (15 очок) вийшов на шосте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і забезпечив собі участь у плейоф. "Жирона" (3 бали) перебуває на 31-й позиції та остаточно втратила шанси на вихід до плейоф.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка підопічні Сержіу Консейсау на виїзді зіграють проти загребського "Динамо", а команда Мічела прийматиме "Арсенал". Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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