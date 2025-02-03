"Жирона" з Циганковим здобула перемогу в матчі Ла Ліги та наблизилася до зони єврокубків (відео)

Віктор вийшов на поле з перших хвилин і був замінений у другому таймі.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова здобула перемогу над "Лас-Пальмасом" у домашньомму матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершилася з рахунком 2:1 .

Уже на 8-й хвилині поєдинку господарів поля вивів уперед Абель Руїс. Наприкінці першого тайму він міг оформлювати дубль, але не реалізував пенальті.

У другому таймі підопічним Мічела вдалося розвинути свою перевагу – на 79-й хвилині влучного удару завдав Ясер Аспрілья.

Гості скоротили відставання на 82-й хвилині зусиллями Фабіу Сілви, але уникнути поразки все ж не зуміли.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та був замінений на 74-й хвилині, коли замість нього на полі з'явився Джон Соліс. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.

Цього сезону Циганков провів 11 матчів у Ла Лізі, забив один гол та зробив два асисти.

Зазначимо, що вперше до заявки "Жирони" на поєдинок потрапив 19-річний український воротар Владислав Крапивцов, який залишився на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" – "Лас-Пальмас"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Жирона" (31 очко) піднялася на сьоме місце у таблиці Примери, впритул наблизившись до зони єврокубків. "Лас-Пальмас" (23 бали) перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі "Жирона" на виїзді зіграє з "Атлетиком" Більбао, а "Лас-Пальмас" прийме "Вільярреал". Обидва матчі відбудуться 8 лютого.

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