"Жирона" з Циганковим зупинила "Барселону" – жадібність одноклубника позбавила українця гола (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зіграла внічию з "Барселоною" в заключному матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" завершився з рахунком 0:0 .

Уже на другій хвилині зустрічі жирондинці створили небезпечний момент. Циганков на дальній стійці ударом злету замкнув подачу з лівого флангу, але в площину воріт не влучив.

"Барселона" мала чудовий шанс наприкінці першого тайму, але після пострілу Рональда Араухо м'яч повністю не перетнув лінію воріт.

Після перерви "синьо-гранатові" продовжили тиснути на ворота суперника, тоді як "Жирона" зосередилася на контратаках. Одна з таких могла принести гостям успіх – форвард Валентин Кастельянос вийшов один на один з голкіпером "Барселони", але пробив убік від правої стійки, перед цим проігнорувавши Циганкова, який паралельним курсом вибігав на порожні ворота.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та відіграв 70 хвилин, після чого його замінив Родріго Рікельме. Після того, як українець пішов з поля, рахунок у матчі не змінився.

Огляд матчу

Для Циганкова ця гра стала дев'ятою за "Жирону" після зимового трансферу з київського "Динамо". В активі українського вінгера три голи і стільки ж асистів.

"Барселона" (72 очки) продовжує лідирувати в турнірній таблиці Примери, випереджаючи мадридський "Реал" на 13 балів. "Жирона" (35 пунктів) посідає 11-те місце.

У наступному турі підопічні Хаві 16 квітня на виїзді зустрінуться з "Хетафе". Цього ж дня команда Циганкова прийме аутсайдера Ла Ліги – "Ельче".

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