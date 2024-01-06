"Жирона" з Довбиком, але без Циганкова впевнено вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика перемогла "Ельче" в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч на "Естадіо Мануель Мартінес Валеро" в місті Ельче завершилася з рахунком 0:2 .

Довбик не потрапив до стартового складу каталонців, залишившись на лавці для запасних – Артем вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Крістіана Стуані. Своєю чергою, Циганков пропустив поєдинок через травму.

Підопічні Мічела забила у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 37-й хвилині "біло-червоних" вивів уперед Дейлі Блінд.

У другому таймі перевагу "жиронців" зміцнив Ян Коуту, відзначившись на 67-й хвилині. Результативну передачу віддав Порту.

Огляд матчу "Ельче" – "Жирона"

Додамо, що у своєму першому матчі 2024 року "Жирона" на своєму полі феєрично перемогла мадридський "Атлетіко" (4:3) у 19-му турі Ла Ліги. Каталонці забили вирішальний м'яч у компенсований час, а Довбик у цьому поєдинку відзначився гольовою передачею.

Після 19 турів "Жирона" (48 балів) посідає друге місце турнірної таблиці Ла Ліги, лише за додатковими показниками поступаючись мадридському "Реалу", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

Наступний матч підопічні Мічела зіграють 14 січня, коли у 20-му турі Ла Ліги на виїзді зустрінуться з найгіршою командою поточного сезону "Альмерією".

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