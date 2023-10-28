"Жирона" з Довбиком і Циганковим на останніх хвилинах вирвала перемогу та очолила Ла Лігу (відео)

"Біло-червоні" на три очки випереджають мадридський "Реал" і на чотири – "Барселону".

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на власному полі обіграла "Сельту" в стартовому матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Єдиний гол у цьому поєдинку підопічні Мічела забили вже у компенсований до другого тайму час. На 90+1-й хвилині Янгель Еррера приніс "біло-червоним" перемогу після передачі Алейкса Гарсії.

Довбик потрапив до стартового складу та відіграв 67 хвилин. Циганков розпочав гру на лавці для запасних і вийшов на заміну на 79-й хвилині – це його перша поява після травми, яку він отримав місяць тому в матчі 8-го туру Ла Ліги проти мадридського "Реала".

Після цієї перемоги "Жирона" (28 очок) одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Біло-червоні" на три бали випереджають мадридський "Реал" і на чотири – "Барселону". "Сельта" (6 балів) йде в зоні вильоту на 18-му місці.

Зазначимо, що суботу, 28 жовтня, "Барселона" та мадридський "Реал" зійдуться в центральному матчі 11-го туру Примери. Початок гри о – 17:15 за київським часом.

У наступному турі Ла Ліги команда Довбика і Циганкова 4 листопада на виїзді зіграє з "Осасуною", а "Сельта" того ж дня прийме "Севілью".

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