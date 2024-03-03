"Жирона" з Довбиком і Циганковим програла "Мальорці" та не зуміла наблизитися до "Реала" (відео)

Команда Мічела не скористалася шансом скоротити відставання від лідера чемпіонату Іспанії.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді поступилася "Мальорці" в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний гол у цій зустрічі "Мальорка" забила в першому таймі. На 33-й хвилині влучного удару завдав іспанський захисник Хосе Копете.

Циганков та Довбик вийшли у стартовому складі "жиронців" та провели на полі повний матч.

Огляд матчу "Мальорка" – "Жирона"

Після цього поєдинку "Жирона" (59 очок) залишилася на другому місці чемпіонату Іспанії. Команда Мічела на 7 балів відстає від лідера мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна. "Мальорка" (27 пунктів) піднялася на 15-ту позицію.

У наступному турі Примери клуб Довбика і Циганкова 9 березня прийме "Осасуну". Днем раніше "Мальорка" на виїзді зустрінеться з "Барселоною".

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