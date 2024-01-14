"Жирона" з Довбиком і Циганковим у меншості втратила очки проти найгіршої команди Ла Ліги

Підопічні Мічела не подужали "Альмерію", але піднялися на перше місце в чемпіонаті Іспанії.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зіграла внічию з "Альмерією" в матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок у місті Альмерія завершився з рахунком 0:0 .

За весь матч господарі сенсаційно створили набагато більше моментів. "Альмерія" перевершила "Жирону" за кількістю ударів – 20 проти 5 (у площину воріт – 3:1) та за очікуваними голами (xG) – 1,95 проти 0,20. Однак забити у цьому поєдинку жодній з команд так і не вдалося.

Догравали зустріч підопічні Мічела в меншості – на 80-й хвилині Алейкс Гарсія отримав пряму червону картку за фол останньої надії перед власним карним майданчиком.

Довбик вийшов у стартовому складі каталонського клубу та провів на полі 67 хвилин, після чого його замінив Крістіан Стуані.

Циганков розпочав поєдинок на лавці для запасних і вступив у гру на 57-й хвилині, замінивши Яна Коуту. Для Віктора це була перша поява на полі від грудня. Останні матчі "Жирони" він пропустив через травму.

Огляд матчу "Альмерія" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на втрату очок, "Жирона" з 49 балами вийшла на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Команда Довбика і Циганкова на один заліковий пункт випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який має матч у запасі. "Альмерія" (6 очок) посідає останню сходинку.

У наступному турі "Жирона" 21 січня прийме "Севілью". Того ж дня "Альмерія" на виїзді зіграє проти мадридського "Реала".

Читайте також:

Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

Володаря "Золотого м'яча" відсторонили від тренувань із саудівським клубом: що трапилося

"Манчестер Сіті" оформив яскравий камбек і видряпав перемогу над "Ньюкаслом" в АПЛ (відео)