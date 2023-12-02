"Жирона" з Довбиком і Циганковим вирвала перемогу у "Валенсії" Яремчука та очолила Ла Лігу (відео)

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на власному полі обіграла "Валенсію" ще одного українця Романа Яремчука в матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" завершився з рахунком 2:1 .

Господарі очікувано діяли першим номером та створили багато моментів біля воріт суперника, але "кажанів" неодноразово рятував грузинський голкіпер Гіоргі Мамардашвілі.

Перший тайм минув без голів, а на старті другої половини зустрічі захисник "Жирони" Давід Лопес припустився грубої помилки, дозволивши нападнику "Валенсії" Уго Дуро обікрасти себе та реалізувати вихід один на один з воротарем.

Після цього "Жирона" продовжила великими силами атакувати та змогла оформити камбек. Дублем відзначився уругвайський форвард Крістіан Стуані, який вийшов на заміну. Саме його голи на 83-й і 88-й хвилинах принесли "біло-червоним" вольову перемогу.

Зазначимо, що Циганков та Довбик відіграли повний матч. Артем навіть забив на 40-й хвилині, зігравши на добиванні після подачі Віктора зі штрафного. Проте рефері скасував гол через офсайд.

Своєю чергою, Яремчук розпочав поєдинок на лавці запасних "Валенсії" й з'явився на полі лише на 84-й хвилині.

Огляд матчу "Жирона" – "Валенсія"

Завдяки цій перемозі "Жирона" (38 очок) повернулася на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Мічела на три бали випереджають мадридський "Реал", який зіграв на один матч менше. "Валенсія" (19 пунктів) розташовується на десятій позиції.

У наступному турі Примери команда Довбика і Циганкова 10 грудня на виїзді проведе каталонське дербі з "Барселоною". Клуб Яремчука 8 грудня завітає в гості до "Хетафе".

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