"Жирона" з Довбиком і Циганковим здобула чергову перемогу та повернулася на вершину Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела подужали "Сельту" та вийшли на перше місце в чемпіонаті Іспанії, випередивши мадридський "Реал".

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова здобула мінімальну перемогу над "Сельтою" у виїзному матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі каталонці забили в першому таймі. На 20-й хвилині Порту в карному майданчику суперника отримав передачу від Мігеля Гутьєрреса та влучно пробив у ближній кут.

Зазначимо, що Довбик і Циганков вдруге поспіль разом вийшли у стартовому складі "жиронців" на матч чемпіонату Іспанії. Віктор провів на полі 83 хвилини, після чого його замінив Валері. А ось Артем відіграв повний поєдинок.

Огляд матчу "Сельта" – "Жирона"

Додамо, що минулого туру Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик та допоміг "Жироні" знищити "Севілью" з рахунком 5:1 . Циганков також відзначився забитим м'ячем.

Перемога над "Сельтою" дозволила "Жироні" (55 очок) повернути собі лідерство в Ла Лізі. "Біло-червоні" на один бал випереджають мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, але "Королівський клуб" має матч у запасі. "Сельта" (17 пунктів) розташовується на 16-му місці.

У наступному турі команда Довбика та Циганкова 3 лютого прийме "Реал Сосьєдад". Днем пізніше підопічні Рафаеля Бенітеса в гостях зустрінуться з "Осасуною".

Читайте також:

Хаві оголосив, що залишить посаду головного тренера "Барселони" після завершення сезону

Вісім голів на двох: "Барселона" у шаленій "перестрілці" програла "Вільярреалу" в Ла Лізі (відео)

"Реал" з Луніним здобув вольову перемогу та відібрав у "Жирони" лідерство в Ла Лізі (відео)