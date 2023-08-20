"Жирона" з Довбиком і Циганковим здобула розгромну перемогу в чемпіонаті Іспанії (відео)

Циганков провів весь матч, а Довбик вийшов на заміну в другому таймі.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика вдома розгромила "Хетафе" у матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги – 3:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині зустрічі – відзначився Янгель Еррера.

У другому таймі "Жирона" закріпила свою перевагу – дубль оформив Крістіан Стуані, забивши на 56-й і 65-й хвилинах.

Зазначимо, що Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв повний матч, а Довбик замінив Стуані на 71-й хвилині. Результативними діями українці не запам'яталися.

"Жирона" з 4 очками піднялася на третє місце в Ла Лізі. "Хетафе" з одним балом посідає 16-ту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Іспанії команда Циганкова та Довбика 26 серпня на виїзді зіграє проти "Севільї". А "Хетафе" 28 серпня прийме "Алавес".

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