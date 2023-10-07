"Жирона" з Довбиком у більшості вирвала перемогу та піднялася на вершину Ла Ліги (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика обіграла "Кадіс" у гостьовому поєдинку 9-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1 .

Більшу частину матчу "біло-червоні" провели у більшості, оскільки на 10-й хвилині за грубий фол пряму червону картку отримав венесуельський нападник господарів Дарвін Мачіс.

Підопічні Мічела скористалися чисельною перевагою на початку другого тайму. На 59-й хвилині Алейкс Гарсія забив єдиний м'яч у цій зустрічі після передачі Яна Коуту.

Довбик вийшов у стартовому складі та провів на полі 72 хвилини, після чого його замінив Крістіан Стуані. Циганков пропустив матч через пошкодження, якого зазнав у матчі попереднього туру проти мадридського "Реала".

Огляд матчу

Після цього матчу "Жирона" (22 очки) вийшла на перше місце в Ла Лізі, обійшовши мадридський "Реал" (21 бал) і "Барселону" (20 пунктів), які свої матчі 9-го туру проведуть пізніше. "Кадіс" (9 очок) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Іспанії, після міжнародної паузи, "Жирона" 22 жовтня прийме "Альмерію", а "Кадіс" днем пізніше на виїзді зіграє з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука.

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