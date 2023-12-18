"Жирона" з дублем Довбика, але без Циганкова розгромом повернулася на вершину Ла Ліги (відео)

"Жирона" українських футболістів Віктора Циганкова та Артема Довбика розбила "Алавес" у заключному матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахнком 3:0 .

Довбик вийшов у стартовому складі каталонців і відіграв повний матч, а ось Циганков через мікропошкодження навіть не потрапив до заявки.

"Біло-червоні" відкрили рахунок на 23-й хвилині – Довбик головою добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер гостей парирував удар Яна Коуту з правого флангу штрафного майданчика.

Наприкінці першого тайму підопічні Мічела подвоїли свою перевагу – на 42-й хвилині Порту у дотик пробив під дальню стійку після передачі Коуту.

У другому таймі "жиронці" довели справу до розгрому. Коуту завдяки чудовому дриблінгу заробив пенальті, який успішно на 59-й хвилині реалізував Довбик – український форвард дуже холоднокровно покотив м'яч по центру воріт, тоді як голкіпер "Алавеса" стрибнув у кут.

Таким чином, Артем оформив дубль, забивши свої 9-й і 10-й гол у Ла Лізі поточного сезону. Також у його активі чотири асисти.

Зазначимо, що Довбик вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів цього сезону чемпіонату Іспанії. Більше за нього забив лише півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем (13). За системою гол плюс пас Артем також йде другим з 14 результативними діями, у Беллінгема – 15.

Огляд матчу "Жирона" – "Алавес"

Після цього матчу "Жирона" (44 очки) повернула собі лідерство у Примері. Команда Довбика і Циганкова на два бали обійшла мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посідає другу позицію. "Алавес" (16 пунктів) йде на 13-му місці.

У наступному турі "Жирона" 21 грудня на виїзді зіграє проти "Бетіса". Того ж дня "Алавес" прийматиме мадридський "Реал".

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