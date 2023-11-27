"Жирона" з голом Циганкова спіткнулася на "Атлетику" в Ла Лізі – Довбик не грав через травму (відео)

Підопічні Мічела не змогли повернутися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на своєму полі зіграла внічию з "Атлетиком" Більбао в заключному матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на арені "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" завершився з рахунком 1:1 .

Циганков вийшов у стартовому складі каталонців, а ось Довбик навіть не потрапив до заявки на гру. Як повідомили на клубній сторінці у Twitter, Артем пропустив матч через травму литкового м'яза.

У першому таймі жодній з команд не вдалося вразити ворота суперника. А після перерви "Жирона" змогла відкрити рахунок. На 55-й хвилині Циганков залишився без опіки у штрафному майданчику "басків" і замкнув простріл з лівого франгу ударом низом у ближній кут.

Відео гола Циганкова

Це третій гол для Циганкова у всіх турнірах цього сезону за "Жирону". Також у його активі дві результативні передачі.

На жаль, забитого м'яча українця "Жироні" виявилося замало для перемоги у цьому матчі. На 67-й хвилині нападник "Атлетика" Іньякі Вільямс зрівняв рахунок і приніс своїй команді нічию.

Зазначимо, що Циганков провів на полі 85 хвилин, після чого був замінений.

Нічиєю з "Атлетиком" обірвалася переможна серія "Жирони", яка тривала шість матчів поспіль, п'ять з яких у чемпіонаті Іспанії. Підопічні Мічела не зуміли повернутися на перше місце в таблиці Ла Ліги. "Жирона" (35 очок) посідає другу сходинку, за додатковими показниками поступаючись лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна.