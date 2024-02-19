"Жирона" з голом Циганкова та Довбиком програла "Атлетику" в результативному матчі Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела не зуміли наблизитися до мадридського "Реала" у чемпіонських перегонах.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді поступилася "Атлетику" в заключному матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 3:2 .

"Баски" вийшли вперед уже на другій хвилині зустрічі зусиллями Алекса Беренгера. До перерви господарі мали ще кілька небезпечних мометів, але не реалізували їх.

На старті другого тайму каталонці відігралися – на 49-й хвилині Циганков вдало підставив ногу у воротарському майданчику після прострілу з лівого флангу штрафного від Івана Мартіна.

Для Віктора це п'ятий гол цього сезону в чемпіонаті Іспанії. Також у його активі три асисти.

Відео гола Циганкова

Проте "Атлетик" дуже швидко відповів на пропущений м'яч, причому завдав підопічним Мічела подвійного удару. Спершу на 56-й хвилині дубль оформив Беренгер, а через чотири хвилини відзначився Іньякі Вільямс.

На 75-й хвилині "жиронцям" вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму – після подачі зі штрафного Алейкс Гарсія виконав скидання, а Ерік Гарсія головою переправив м'яч у ворота.

Однак забити ще та уникнути поразки каталонському клубу не вистачило сил. Таким чином, безвиграшна серія "жиронців" у Ла Лізі подовжилася до трьох поєдинків.

Зазначимо, що Довбик і Циганков вийшли на поле у стартовому складі "Жирони". Артем відіграв до фінального свистка, а Віктора замінили на 89-й хвилині.

Огляд матчу "Атлетик" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Жирона" (56 очок) посідає друге місце в Примері та відстає від лідера чемпіонату мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна на 6 балів. "Атлетик" (49 пунктів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі "Жирона" 26 лютого прийме "Райо Вальєкано". Днем раніше "Атлетик" на виїзді зустрінеться з "Бетісом".

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