"Жирона" з голом Циганкова та Довбиком програла "Атлетику" в результативному матчі Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела не зуміли наблизитися до мадридського "Реала" у чемпіонських перегонах.
"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді поступилася "Атлетику" в заключному матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 3:2.
"Баски" вийшли вперед уже на другій хвилині зустрічі зусиллями Алекса Беренгера. До перерви господарі мали ще кілька небезпечних мометів, але не реалізували їх.
На старті другого тайму каталонці відігралися – на 49-й хвилині Циганков вдало підставив ногу у воротарському майданчику після прострілу з лівого флангу штрафного від Івана Мартіна.
Для Віктора це п'ятий гол цього сезону в чемпіонаті Іспанії. Також у його активі три асисти.
Відео гола Циганкова
Проте "Атлетик" дуже швидко відповів на пропущений м'яч, причому завдав підопічним Мічела подвійного удару. Спершу на 56-й хвилині дубль оформив Беренгер, а через чотири хвилини відзначився Іньякі Вільямс.
На 75-й хвилині "жиронцям" вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму – після подачі зі штрафного Алейкс Гарсія виконав скидання, а Ерік Гарсія головою переправив м'яч у ворота.
Однак забити ще та уникнути поразки каталонському клубу не вистачило сил. Таким чином, безвиграшна серія "жиронців" у Ла Лізі подовжилася до трьох поєдинків.
Зазначимо, що Довбик і Циганков вийшли на поле у стартовому складі "Жирони". Артем відіграв до фінального свистка, а Віктора замінили на 89-й хвилині.
Огляд матчу "Атлетик" – "Жирона"
Буде додано незабаром.
Після цього матчу "Жирона" (56 очок) посідає друге місце в Примері та відстає від лідера чемпіонату мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна на 6 балів. "Атлетик" (49 пунктів) перебуває на п'ятій позиції.
У наступному турі "Жирона" 26 лютого прийме "Райо Вальєкано". Днем раніше "Атлетик" на виїзді зустрінеться з "Бетісом".
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