"Жирона" з голом Довбика на останніх хвилинах втратила перемогу над "Бетісом" у Ла Лізі (відео)

"Жирона" українських футболістів Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграла внічию з "Бетісом" у виїзному матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 1:1 .

Підопічні Мічела вийшли вперед наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині Довбик з пенальті холоднокровно покотив м'яч у лівий нижній кут після того, як Савіо збили в карному майданчику господарів.

Для Довбика це вже 11-й гол у поточному розіграші чемпіонату Іспанії, причому він зумів відзначитися у третьому поспіль матчі Примери. Також у його активі чотири результативні передачі.

У списку найкращих бомбардирів цього сезону Ла Ліги український форвард ділить третє місце з нападником мадридського "Атлетіко" Антуаном Грізманном. Більше за Артема забили лише Борха Майораль ("Хетафе", 12 голів) та Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид, 13 м'ячів).

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі каталонського клубу на гру з "Бетісом" і провів на полі 64 хвилини, після чого його замінив Крістіан Стуані. Інший український футболіст "Жирони" Віктор Циганков не потрапив до заявки на цей поєдинок через пошкодження.

На жаль, гол Довбика переможним не став. На 88-й хвилині аргентинський захисник Херман Песселья зрівняв рахунок і таким чином врятував "Бетіс" від поразки.

Після цього матчу "Жирона" (45 очок) продовжує лідирувати в Ла Лізі – команда Мічела на три бали випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який має шанс вийти перше місце, якщо сьогодні на виїзжі обіграє "Алавес".

Наступний матч "Жирона" проведе після різдвяно-новорічної перерви – 3 січня 2024 року вдома проти "Атлетіко" в рамках 19-го туру Ла Ліги. Цього ж дня "Бетіс" на виїзді зустрінеться із "Сельтою".

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