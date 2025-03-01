"Жирона" з голом та асистом Циганкова зіграла внічию проти "Сельти" у чемпіонаті Іспанії (відео)

Віктор вдруге в сезоні закінчив матч з двома результативними діями.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зіграла внічию проти "Сельти" в домашньому матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні " Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 2:2

Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі – Циганков забив гол ударом з кількох метрів після скидання від Янгеля Еррери.

На 36-й хвилині гості відігралися – відзначився Ікер Лосада. На старті другого тайму "Сельта" повела в рахунку – на 51-й хвилині пенальті реалізував Маркос Алонсо.

Однак підопічним Мічела вдалося уникнути поразки. На 68-й хвилині Циганков виконав подачу з кутового, яку замкнув Янгель Еррера.

Таким чином, Віктор вдруге в сезоні закінчив матч з двома результативними діями. Загалом на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 15 матчах нинішнього розіграшу чемпіонату Іспанії.

Огляд матчу "Жирона" – "Сельта"

"Жирона" (32 очки) перервала серію з трьох поспіль поразок і перебуває на 11-й позиції у Ла Лізі. "Сельта" посідає 10-те місце, маючи на один набраний бал більше.

У наступному турі "Жирона" 10 березня на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом", а "Сельта" 8 березня прийме "Леганес".

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