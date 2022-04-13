Жителі Чернігова почали розбирати руїни стадіону імені Гагаріна (фото)

Майже сотня чернігівців прийшла розбирати завали.

Близько сотні жителів Чернігова зібралися на стадіоні імені Гагаріна, де проводить домашні матчі "Десна", щоб розібрати завали.

Про це повідомляє The Village Україна.

⚽️ Майже сотня чернігівців прийшла розбирати завали футбольного стадіону імені Гагаріна pic.twitter.com/9VCanjdKmo — The Village Україна (@thevillageua) April 13, 2022

Російські окупанти обстрілювали арену кілька днів поспіль, внаслідок чого вона перетворилася на руїни. Представник пресслужби "Десни" заявив, що стадіон імені Гагаріна та клубна база відновленню не підлягають.

Нагадаємо, що фахівці провели розмінування "Чернігів-Арени" та прибрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію стадіону.

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