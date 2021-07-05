Життя хокейного воротаря трагічно обірвалося в 24 роки: версії загадкової трагедії різняться

ЗМІ пишуть, що причиною смерті міг стати нещасний випадок з піротехнікою.

Воротар американського хокейного клубу "Коламбус" і збірної Латвії Матіс Ківленієкс померу віці 24 років.

Про це повідомляється на сайті федерації хокею Латвії. Причина смерті молодого хокеїста не вказана.

За інформацією латвійського порталу Delfi, голкіпер загинув внаслідок нещасного випадку з піротехнікою. Джерело пише, що Ківленієкс святкував з товаришами День незалежності США. Під час заходів прогримів запланований салют, а один із феєрверків виявився бракованим і влучив хокеїсту в серце.

Видання ESPN підтвердило, що Ківленієкс перебував у США на момент трагедії, але причину загибелі голкіпера не називає.

Клуб Матіса виклав свою версію подій, що призвели до загибелі латвійського хокеїста, а також висловив співчуття його рідним і близьким.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що напередодні у віці 24 років помер воротар Матіс Ківленієкс, до його загибелі призвів нещасний випадок - травма голови під час падіння. Негайно були викликані медики, але незабаром настала смерть", - сказано в заяві на офіційному сайті "Коламбуса".

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021

За два сезони в НХЛ Ківленієкс провів 8 матчів, в яких його команда здобула дві перемоги.

У 2021 році Матіс захищав ворота збірної Латвії на домашньому Чемпіонаті світу. На планетарній першості латвійці посіли шосте місце та не зуміли вийти до плейоф.

Раніше ТСН Проспорт писав, що в Москві під час матчу знепритомнів і помер футболіст.

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