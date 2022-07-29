"Живемо в лайні та граємо в лайно": в Росії пролили світло на розвиток місцевого футболу

Колишній російський футболіст Сергій Наталушко висловився про те, чому спорт №1 у світі так погано розвинений у його країні.

Зокрема, екснападник висловив упевненість у тому, що загальний низький рівень життя в РФ відбивається і на спорті.

Про це Наталушко розповів у інтерв'ю "Чемпіонату".

"Коли у мене запитують, чому у нас такий футбол і рік у рік тільки гірше, я завжди кажу: Живемо в лайні та граємо в лайно. Навколофутбольні речі не дають футболу більш-менш розвиватися.

Все у нас через задній ґанок, договори, сходки. Житимемо більш-менш гідно і питання вирішувати по-людськи – і футбол підніметься. Це відбиток життя. Моя думка: сучасний менеджмент – ворог футболу в Росії. Навколофутбольних розбірок у нас тепер більше, ніж самого футболу", - зазначив Наталушко.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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