"Жоден із гравців до Росії не поїде": голкіпер боснійської збірної категорично висловився про товариський матч з РФ

Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою РФ, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України.

Воротар збірної Боснії та Герцеговини Ібрахім Шехіч зізнався, що він сильно розчарований тим, що хтось у національній асоціації вирішив провести поєдинок з футболістами країни-агресорки.

"Чесно кажучи, я не можу повірити, що хтось вигадав провести цей спаринг за два тижні до вирішального для нас матчу у Лізі націй. Замість того, щоб зосередитись на Чорногорії, ми маємо справу з неймовірними речами.

Щиро кажучи, почуваюся жахливо. Я гадаю, що це рішення не про футбол. Хтось просто хотів викликати суперечки. Шкода. Скажу вам точно, що жоден із викликаних на найближчі матчі гравців до Росії не поїде. Навіть якби вони хотіли, запевняю вас відповідально, клуби не відпустять гравців, тому що вони не зобов'язані відпускати їх на товариські матчі, тим більше, що ані ФІФА, ані УЄФА не гарантують їм безпеку в Росії", - заявив Шехич у коментарі Avaz.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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