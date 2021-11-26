Жоден із українських клубів не зіграє навесні в єврокубках уперше від сезону 2007/08

Шлях "Динамо" та "Шахтаря" підтримала й "Зоря".
Цілковитим провалом є виступ український команд у єврокубках в сезоні 2021/22.
Так, за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" та донецький "Шахтар" втратили шанси на потрапляння до плейоф єврокубків. В останніх матчах "біло-сині" вдома програло "Баварії" (1:2), а "гірники" на виїзді поступився "Інтеру" (0:2). Таким чином, перед заключним туром групового раунду в активі обох українських клубів лише по одному очку та вони вже точно не посунуться з останньої, четвертої, позиції в групах.
У четвер, 25 листопада, неприємно підтримати українських грандів вирішила й луганська "Зоря", яка в рамках 5-го туру групової стадії Ліги конференцій зазнала в Італії розгромної поразки від римської "Роми" (0:4). Цей результат призвів до того, що колектив Віктора Скрипника також не зіграє в наступному етапі єврокубків, адже луганчани вже точно будуть на третьому місці, яке не дає права пробитися до плейоф.
Таким чином, уперше від сезону 2007/08 Україна не буде представлена жодним клубом у єврокубках. Тоді "Динамо" і "Шахтар" синхронно фінішували останніми у своїх групах Ліги чемпіонів, а "Металіст" та "Дніпро" не зуміли подолати кваліфікацію Кубка УЄФА.
- Цього сезону "Динамо" автоматично потрапило до основного раунду Ліги чемпіонів як чемпіон України. Конкуренцію команді Мірчі Луческу в групі склали "Баварія", "Барселона" та "Бенфіка".
- "Шахтар" як срібний призер УПЛ подолав два раунди кваліфікації, обігравши "Генк" і "Монако". На груповому етапу суперниками підопічних Роберто Де Дзербі стали "Реал", "Інтер" і "Шериф".
- "Зоря" пробилася до групової стадії Ліги конференцій після вильоту з кваліфікації Ліги Європи, де поступилася австрійському "Рапіду" - 0:3, 2:3. У третьому за престижністю єврокубковому турнірі "чорно-білі" потрапиди до групи з "Ромою", норвезьким "Буде-Глімт" та болгарським ЦСКА.
- У кваліфікації Ліги конференцій вилетіли раніше полтавська "Ворскла" та "Колос", які поступилися фінському "КуПС" та "Шахтарю" з Караганди відповідно.
- Наступного сезону у зв'язку з низькими позиціями в рейтингу коефіцієнтів УЄФА володар як "срібних", так і "золотих" нагород Чемпіонату України змушений буде пробиватися до групи Ліги чемпіонів через сито кваліфікації.