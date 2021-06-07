"Жоден учасник Євро не визнав Крим російським": коментатор із РФ - про скандал з формою збірної України

Василь Уткін відповів росіянам, у яких "підгорає" через нове екіпірування "синьо-жовтих".

Відомий російський коментатор Василь Уткін висловився щодо форми, в якій збірна України виступить на Чемпіонаті Європи-2020.

На новому екіпірування "синьо-жовтих" зображена карта України, до складу якої входять Крим і Донбас, а також нанесені гасла "Слава Україні! Героям слава". Все це викликало шквал обурення в Російській Федерації, однак світова спільнота підтримала Україну в цьому питанні.

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"Я ось чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України?

Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці Чемпіонату Європи. Наприклад.

Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся", - написав Уткін у своєму Telegram-каналі.

Також, коментатор додав, що йому байдуже який вигляд має форма збірної України. А от в Росії б мали звернути увагу на власне екіпірування, де неправильно зобразили прапор країни.

"Мені особисто надзвичайно байдуже, що нанесено на форму будь-якої збірній, крім російської. На якій, нагадаю, спочатку - на офіційній презентації - прапор Росії на рукаві був зображений в перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо", - написав Уткін.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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