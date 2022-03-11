"Жоден з них не сказав, що шкодує": українська тенісистка обурена поведінкою російських колег під час війни

"Жоден з них не сказав, що шкодує": українська тенісистка обурена поведінкою російських колег під час війни

Марта Костюк емоційно висловилася про напад РФ на її батьківщину.

Українська тенісистка Марта Костюк висловилася про повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України.

19-річна киянка розповіла, що жоден із російських тенісистів не попросив у неї вибачення за те, що коїть з Україною та українським народом їхня країна. За її словами, єдина наразі проблема спортсменів із РФ - те, що вони не можуть здійснити грошовий переказ.

"Дуже розчаровує те, що жоден російський гравець не прийшов, щоб побачитися зі мною. Жоден з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Один гравець відправив мені повідомлення, ще з одним ми поспілкувалися. Але жодних вибачень я не чула, жоден з них не сказав мені, що він не підтримує того, що відбувається. Для мене це шок.

Не треба бути залученим до політики, щоб поводитися по-людськи. Усі знають, що відбувається. Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз - це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони говорять! Я вважаю, що це неприйнятно. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене немає пояснень цьому, я не знаю", - наводить слова Костюк видання L'Équipe.

Також Костюк заявила, що не погоджується з тим, що російським тенісистам досі не заборонили брати участь у міжнародних турнірах.

"Я не погоджуюся з тими рішеннями, які були ухвалені в тенісі. Скажу коротко: подивіться на інші види спорту. Подивіться на рішення, які вони ухвалили. Ось і все", - сказала Марта.

Українська тенісистка наголосила, що в словах "Ні війні" бачить не лише позитивний контекст, адже часто люди, які це кажуть, мають на увазі, що Україна повинна здатися. Однак Костюк переконана, що Україна ніколи не складе зброю перед окупантами.

"Я готова повторити це сотню разів: Україна ніколи не підкориться. Ми можемо програти, хоча особисто я не думаю, що це станеться, але в жодному разі Україна ніколи не здасться. Тому сьогодні, якщо ви кажете "Ні війні", це для мене означає бажання, щоб Україна здалася. Путін ніколи не зупиниться. Всі знають, наскільки він несамовитий. Тож ми й боремося", - додала Марта.

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