"Жодна релігія не приховає ракети": відомий промоутер відреагував на скандальне відео Ломаченка з митрополитом УПЦ МП

Промоутер Владислав Єлисєєв розповів, що ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко ніс службу в ЗСУ, однак останні пости боксера в соцмережах викликають у нього подив.

Український промоутер Владислав Єлисєєв відреагував на скандал навколо колишьного чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, який виклав відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП.

"Мені дуже складно коментувати цю ситуацію. У мене було мільйон запитань, адже ми бачимо його пости в соціальних мережах. Але ми не бачимо нічого, що може задовольнити українців. Але я дійсно знаю, що він був в лавах ЗСУ. Зараз він вже прилетів до США, але він був в лавах Збройних Сил України, жив в казармах. Я не військова людина та не розбираюсь, хто чим там займається У нього проукраїнська позиція. Мене заспокоїло, коли він вступив до ЗСУ, але потім були ці два відео з митрополитом. Чесно кажучи, я їх ще не дивився, але, можливо, там є якийсь гіперскритий сенс. Я не знаю, як це пояснити.", - розповів Єлисєєв у інтерв'ю Трибуні.

Промоутер зазначив, що він не розуміє, як оцінювати вчинки колишнього чемпіона.

"Ломаченко зробив багато для України. Він завжди давав суперникам маленький прапорець в любителях, в професіоналах був з прапором. Це ось останнім часом пішло, що він з прапором міста виходив. Не знаю, як в загальному коментувати. Мені хочеться на нього дивитись, як на інопланетянина. Він поводить себе дуже незвичайно в ринзі, так і поза ним. Хочу вірити, що він дивиться на все просто через свою призму, але виправдати я не можу. Жодна релігія не приховає всі ті ракети, які щодня летять на територію України", – сказав Єлисєєв.

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Нещодавно він виклав другу частину відео інтерв'ю з митрополитом УПЦ МП, через що знову нарвався на критику з боку користувачів в Instagram.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. За попередніми даними, наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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