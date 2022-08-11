"Жодних гімнів, прапорів та національних кольорів": МОК не збирається повертати до змагань спортсменів із РФ та Білорусі

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що комітет не змінюватиме свою позицію щодо відсторонення Росії та Білорусі від спорту.

Так, очільник МОК підкреслив, що в умовах агресивних військових дій Росії в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни. Це ж стосується і Білорусі, яка допомагає РФ атакувати Україну.

Про це йдеться у виданні TVP.

"Зараз не час міняти рекомендації чи ставлення. Ми, як і раніше, не рекомендуємо запрошувати на змагання ні російських, ні білоруських спортсменів. Жодних гімнів, прапорів та національних кольорів", - сказав Бах.

За його визнанням, МОК наразі поставлена перед нерозв'язною дилемою, бо мета організації – об'єднувати через спорт. Він також подякував федераціям, які виключають зі своїх лав спортсменів, які відкрито підтримують війну, і допускають до старту – після виконання певних вимог – тих, хто виступає проти дій Володимира Путіна.

Він також зазначив, що деякі використовують колективну відповідальність і забороняють усім спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, як це було, наприклад, на тенісному Wimbledon.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Як наслідок, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк жорстко розкритикував позицію президента МОК після його скандальної заяви щодо участі в турнірах спортсменів з Росії та Білорусі.

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