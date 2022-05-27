Жодних матчів з агресором: УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі

Жодних матчів з агресором: УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі

Європейський футбольний союз (УЄФА) вирішив розводити українські та білоруські команди в турнірах під своєю егідою.

Відтепер українські клуби та збірні не зможуть зустрітися в євротурнірах не лише з росіянами, яких взагалі вигнали з міжнародного футболу, а і з білорусами.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет УЄФА.

Повідомляється, що це зроблено з міркувань безпеки, аби запезпечити безперебійне проведення змагань в умовах війни, яку Росія розв'язала проти України за сприяння Білорусі.

У березні організація відреагувала на сприяння Білорусі повномасштабному вторгненню Росії до України. Усі клуби та збірні Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, зобов'язані проводити свої домашні матчі за кордоном. Більше того, ці поєдинки повинні відбуватися на нейтральних стадіонах без глядачів.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Росію та Білорусь викинули з хокейного чемпіонату світу-2023.

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