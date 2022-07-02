Жодних поступок агресору: апеляцію російських гандболістів щодо їхнього вигнання відхилили

Суд Європейської гандбольної федерації (EHF) ухвалив рішення відхилити протести Федерації гандболу Росії та московського ЦСКА на відсторонення російських і білоруських збірних та клубів від турнірів під егідою EHF.

Ще 28 лютого виконком EHF відсторонив російські та білоруські команди від участі у змаганнях через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Російська сторона спробувала оскаржити цей вердикт, але Європейська гандбольна федерація відмовилася скасувати "бан" країн-агресорок.

В EHF зазначили, що наразі немає жодних підстав для пом'якшення санкції проти Росії та Білорусі.

Також повідомляється, що Росія має право оскаржити нове рішення в Апеляційному суді EHF протягом семи днів.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі в окупованому Росією Придністров'ї.

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