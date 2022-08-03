Жодного нейтрального статусу: Міжнародна федерація гмінастики відсторонила від змагань спортсменів із РФ та Білорусі

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що FIG позитивно відповіла на прохання української сторони.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, FIG заборонила гімнастам із країн-агресорок виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами. Окрім того, ці країни позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на своїх територіях.

Також стало відомо про те, що Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам РФ та РБ. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. FIG цього досі не зробила.

"Наша позиція незмінна — росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Я дякую міжнародним партнерам, які підтримують Україну та наші вимоги", - зазначив Гутцайт.

Відповідне рішення FIG на своїй сторінці в Instagram прокоментував олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики - Олег Верняєв.

"Вже офіційно. російським і білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях. Ніякого нейтрального прапора. Міжнародна федерація гімнастики (FIG), дякую за позицію. Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) позбавив права проводити офіційні міжнародні змагання на територіях країн-агресорів. Спорт – аж ніяк не поза політикою. росія – країна-агресор. Крапка", - сказав Верняєв.

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