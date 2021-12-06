Жодного удару за 90 хвилин: "Дженоа" Шевченка без шансів поступилася "Ювентусу" з шедевральним голом у Серії А

Жодного удару за 90 хвилин: "Дженоа" Шевченка без шансів поступилася "Ювентусу" з шедевральним голом у Серії А

"Грифони" під керівництвом українця не забили ще жодного голу.

Туринський "Ювентус" у рамках 16-го туру Серія А впевнено переміг у рідних стінах "Дженоа" Андрія Шевченка з рахунком 2:0 .

Господарі відзначилися у воротах суперника вже на дев'ятій хвилині протистояння - Хуану Куадрадо вдався неймовірний за красою гол після прямого удару від кутового. М'яч після спроби колумбійця за неймовірною траєкторією залетів у ворота від дальньої стійки.

Зазначимо, що протягом усього поєдинку команда Шевченка не зуміла завдати жодного удару по воротах "старої синьйори". Натомість, туринці спокійно володіли ініціативою та, як наслідок, поставили крапку за вісім хвилин до кінця основного часу - Пауло Дібала майстерним ударом в кут з меж штрафного зняв усі питання щодо переможця цієї дуелі.

До вашої уваги огляд цього матчу.

Ця невдача стала для Шевченка вже третьою від того моменту, як він очолив "Дженоа". Усього "грифони" провели під керівництвом українського керманича чотири поєдинки, один із яких звели до нічиєї. Окрім відсутності перемог, "Дженоа" в цих іграх не забила навіть жодного голу.

Для "Ювентуса" це вже шоста поспіль перемога над клубом з Генуї - п'ять із них було здобуто в рамках внутрішньої першості, ще одна - в Кубку Італії.

"Дженоа" з десятьма очками залишилася на 18 сходинці турнірної таблиці;

"Ювентус", своєю чергою, набрав 25 балів та піднявся на п'яту позицію;

У наступному турі "Дженоа" в дербі зійдеться з "Сампдорією" (10 грудня), а туринці наступного дня в гостях зіграють з новачком чемпіонату - "Венецією".

Читайте також:

"Зняв павутину": Малиновський відзначився шедевральним голом у Серії А (відео)

"Перевершує за важливістю решту": Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього дербі

Бійка, три вилучення та вісім голів: у Серії А розіграли один із найвидовищніших поєдинків сезону