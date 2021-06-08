Жодного виконавця із РФ: збірна України несподівано оновила свій плейлист на Євро-2020

Ось що будуть слухати "синьо-жовті" під час турніру.

Гравці збірної України з футболу несподівано змінили плейлист національної команди на Чемпіонат Європи-2020. Вибір футболістів "синьо-жовтих" можна подивитися на платформі Spotify.

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З плейлиста були видалені композиції російських зірок естради Моргенштерна, Dead Blonde, 10AGE і додані пісні західних виконавців. Плейлист "синьо-жовтих" збільшився до 50 композицій.

Зі списку також зникла єдина пісня українською мовою: "Їхали козаки" групи "Тінь Сонця".

Зазначимо, що Моргенштерну від квітня заборонений в'їзд до України. За поданням СБУ, реп-виконавця та музиканта було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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