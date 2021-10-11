Жодної невдачі: Ребров вдруге поспіль визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ

Його команда одноосібно лідирує у внутрішній першості.

Український керманич "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками вересня.

Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт клубу.

Зазначимо, що за підсумками минулого місяця команда під керівництвом українського тренера здобула дві перемоги та ще два матчі звела до нічиєї. Наразі "Аль-Айн" лідирує в чемпіонаті ОАЕ - після шести зіграних турів з 14 очками в активі. Команда Реброва ще жодного разу не програвала у внутрішній першості.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر #نادي_العين pic.twitter.com/QSfK2QAwNF — نادي العين (@alainfcae) October 10, 2021

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо", з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

Додамо, що в серпні Реброва також визнали найкращим тренером в ОАЕ.

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