"Жодної пенсії, виродку": Ф'юрі після перенесення бою зухвало пригрозив "вирубити" Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після оголошення нової дати бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика жорстко звернувся до українця.

"Циганський король" заявив, що не збирається завершувати боксерську кар'єру та пригрозив у майбутньому поєдинку нокаутувати Усика.

"У нас нова дата поєдинку. Великий привіт Туркі Аль аш-Шейху за те, що нова дата була названа так швидко. У житті іноді трапляються лайнові речі, але ви не можете дозволити цьому вибити вас з колії. Продовжуємо рухатися вперед.

Усик там уже скиглить: "Тайсон хоче піти на пенсію". Жодної пенсії, виродку! Я тебе нокаутую! Вирублю тебе! 18 травня, нова дата, пряма трансляція і ексклюзивно із Саудівської Аравії", – заявив Ф'юрі у відеозверненні у своєму Twitter.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Під час спарингу "Циганський король" отримав серйозне розсічення, внаслідок чого йому довелося накладати шви.

Нова дата бою за звання абсолютного чемпіона світу – 18 травня . Місце проведення поєдинку не змінилося – Усик та Ф'юрі зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути ще одного зриву бою, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде на поєдинок 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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