Жодної поразки: чоловіча збірна України стала переможцем командного Чемпіонату Європи з шахів

"Синьо-жовті" були сіяні лише під сьомим номером.

Чоловіча збірна України несподівано виграла командний Чемпіонат Європи з шахів.

В останньому 9-му турі українська збірна, сіяна лише під 7-м номером, обіграла Вірменію (3:1). У результаті Україна та Франція набрали по 14 очок з 18 можливих, проте в українців виявилися кращими додаткові показники. Бронза – у команди Польщі (13).

Зазначимо, в 7-му турі Україна виграла ключовий матч у Росії з рахунком 2.5:1.5. Загалом, за дев'ять ігор "синьо-жовті" не зазнали жодної поразки - п'ять перемог та чотири нічиїх.

Склад чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Тренер – Олександр Сулипа.

Додамо, що привітав хлопців й президент України - Володимир Зеленський.

"Вітаю чоловічу збірну України з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати!", - написав очільник держави в Twitter.

Вітаю чоловічу збірну України з ♟️ з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати! pic.twitter.com/RXzExwSntI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

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