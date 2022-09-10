Жодної поразки: жіноча збірна України з волейболу тріумфально провела відбір на Євро-2023

Жіноча збірна України з волейболу розгромила команду Кіпру в заключному матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2023.

Українки достроково вийшли на Євро-2023 ще після четвертого туру, а перемога в передостанньому матчі над Угорщиною гарантувала "синьо-жовтим" перше місце в групі. Утім, в останньому матчі відбору підопічні Івана Пєткова не розслабилися та впевнено обіграли команду Кіпру.

Поєдинок завершився розгромною виїзною перемогою українських волейболісток, які не віддали суперницям жодної партії - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25).

Таким чином, українська збірна завершила кваліфікацію на континентальну першість з шістьма перемогами у шести матчах.

Україна учетверте поспіль зіграє на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу. Минулого року українки вийшли до плейоф, де поступилися команді Польщі.

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