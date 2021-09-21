Жонглював і бився з тінню: Усик провів відкрите тренування перед поєдинком із Джошуа (фото, відео)

Жонглював і бився з тінню: Усик провів відкрите тренування перед поєдинком із Джошуа (фото, відео)

Українець в гарному настрої готується до головного бою у своїй кар'єрі.

Український боксер Олександр Усик взяв участь у традиційному відкритому тренуванні напередодні чемпіонського бою проти британця Ентоні Джошуа.

instagram.com/usykaa

instagram.com/usykaa

instagram.com/usykaa

Піднявшись у ринг, Сашко з усмішкою на обличчі розім'явся, побоксував з тінню, після чого вирішив вразити своїми навичками жонглювання. Олександр спритно обходився з трьома кульками, не дозволяючи їм впасти на канвас.

Після Усика настав час для відкритого тренування від британського чемпіона.

Повне відео відкритого тренування Усика та Джошуа

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання