Жорстко обматюкав суддю: російського тенісиста дискваліфікували на турнірі в Дубаї (відео)

Андрій Рубльов з держави-терористки укотре відзначився ганебною поведінкою на корті.
Російський тенісист Андрій Рубльов, який є п'ятою ракеткою світу, був дискваліфікований на турнірі ATP 500 у Дубаї (ОАЕ).
Скандальний інцидент трапився під час півфінального матчу 26-річного росіянина, який через загарбницьку війну РФ проти України був допущений до змагань лише в нейтральному статусі, з казахстанцем Олександром Бубликом.
Наприкінці третього сету Рубльов накинувся з лайкою на лінійного суддю, який не зафіксував аут після одного з ударів суперника. Російською мовою він став ображати рефері, зокрема обізвав його "дебілом".
Інший лайнсмен, який перебував поруч, одразу ж доповів про поведінку росіянина головному арбітру та супервайзеру матчу.
В підсумку організатори ухвалили рішення зупинити матч і дискваліфікувати тенісиста з держави-терористки. На той момент представник Казахстану вигравав з рахунком 6:7, 7:6, 6:5.
Через свою дискваліфікацію Рубльов не лише втратив можливість поборотися за вихід до фіналу, а й був позбавлений усіх зароблених під час турніру очок і призових коштів. Через це він опуститься в рейтингу ATP на шосту позицію.
Rublev was defaulted from his match against Bublik— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 1, 2024
He yelled in the line judges face bc of a call he didn’t agree with.
Andrey says he didn’t say any profanities to the line judge in Russian
Bublik says: “I’m okay to continue.”
Crazy ending… wow.
pic.twitter.com/wBinfhgB1a
Додамо, що Рубльов уже далеко не вперше демонструє невміння контролювати свої емоції на корті. В листопаді минулого року він зганьбився на Підсумковому турнірі ATP у Турині, коли голосно відповів фразою "Йди до дупи" фанату, який намагався його підбадьорити.
А в травні 2023-го Рубльов під час матчу з німцем Янніком Ганфманном на турнірі в Римі нецензурно вилаявся і спробував відбрехатися перед суддею в надії уникнути покарання за свою витівку.
Нагадаємо, на Australian Open-2023 Рубльов пожалівся на фанатів з прапором України. Спортсмен з країни-агресорки звинуватив їх у тому, що вони нібито говорили образливі слова на його адресу.
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