Жорстко обматюкав суддю: російського тенісиста дискваліфікували на турнірі в Дубаї (відео)

Російський тенісист Андрій Рубльов, який є п'ятою ракеткою світу, був дискваліфікований на турнірі ATP 500 у Дубаї (ОАЕ).

Скандальний інцидент трапився під час півфінального матчу 26-річного росіянина, який через загарбницьку війну РФ проти України був допущений до змагань лише в нейтральному статусі, з казахстанцем Олександром Бубликом.

Наприкінці третього сету Рубльов накинувся з лайкою на лінійного суддю, який не зафіксував аут після одного з ударів суперника. Російською мовою він став ображати рефері, зокрема обізвав його "дебілом".

Інший лайнсмен, який перебував поруч, одразу ж доповів про поведінку росіянина головному арбітру та супервайзеру матчу.

В підсумку організатори ухвалили рішення зупинити матч і дискваліфікувати тенісиста з держави-терористки. На той момент представник Казахстану вигравав з рахунком 6:7, 7:6, 6:5.

Через свою дискваліфікацію Рубльов не лише втратив можливість поборотися за вихід до фіналу, а й був позбавлений усіх зароблених під час турніру очок і призових коштів. Через це він опуститься в рейтингу ATP на шосту позицію.

Rublev was defaulted from his match against Bublik



He yelled in the line judges face bc of a call he didn’t agree with.



Andrey says he didn’t say any profanities to the line judge in Russian



Bublik says: “I’m okay to continue.”



Crazy ending… wow.

pic.twitter.com/wBinfhgB1a — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 1, 2024

Додамо, що Рубльов уже далеко не вперше демонструє невміння контролювати свої емоції на корті. В листопаді минулого року він зганьбився на Підсумковому турнірі ATP у Турині, коли голосно відповів фразою "Йди до дупи" фанату, який намагався його підбадьорити.

А в травні 2023-го Рубльов під час матчу з німцем Янніком Ганфманном на турнірі в Римі нецензурно вилаявся і спробував відбрехатися перед суддею в надії уникнути покарання за свою витівку.

Нагадаємо, на Australian Open-2023 Рубльов пожалівся на фанатів з прапором України. Спортсмен з країни-агресорки звинуватив їх у тому, що вони нібито говорили образливі слова на його адресу.

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